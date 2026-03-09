Babnet   Latest update 23:11 Tunis

"مقر خاتم الأنبياء": استهدفنا وحدة الدعم القتالي "رهاوام" ومحطة إنذار مبكر بقاعدة أمريكية في إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69af4106912f05.26905663_qlnkjiohepgmf.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 22:49
      
أعلن "مقر خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، فجر الثلاثاء، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية وأمريكية، بينها وحدة الدعم القتالي الإسرائيلية "رهاوام" ومحطة رادار للإنذار المبكر داخل قاعدة أمريكية تحمل الرقم 512 في إسرائيل.

وأوضح المقر، في بيان، أن الهجوم شمل أيضًا مراكز تجمع ومستودعات تجهيزات أمريكية داخل قاعدة العُديري في الكويت، وذلك في إطار عملية مشتركة باستخدام طائرات مسيّرة هجومية.


هجوم مركب على قاعدة العُديري

وأشار البيان إلى أن بحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت فجر الثلاثاء هجومًا مركبًا بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز استهدف قاعدة العُديري للمروحيات التابعة للقوات الأمريكية.


وبحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت العملية عن إصابة 11 هدفًا عسكريًا داخل القاعدة، من بينها خزانات وقود ومنصات مروحيات ومرافق لوجستية وبنى تحتية عسكرية.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الأمريكية انسحبت من أجزاء من القاعدة بعد الضربات التي وصفتها المصادر بـ"الدقيقة".

إسقاط مسيّرات أمريكية وإسرائيلية

وفي السياق نفسه، أعلنت الجهات العسكرية الإيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-9 في مدينتي جم وخورموج بمحافظة بوشهر، إضافة إلى اعتراض صواريخ كروز في أجواء طهران.

كما أشارت إلى إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة برندك خلال عمليات التصدي للأهداف الجوية المعادية.
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
