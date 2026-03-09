"مقر خاتم الأنبياء": استهدفنا وحدة الدعم القتالي "رهاوام" ومحطة إنذار مبكر بقاعدة أمريكية في إسرائيل

هجوم مركب على قاعدة العُديري



إسقاط مسيّرات أمريكية وإسرائيلية



أعلن، فجر الثلاثاء، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية وأمريكية، بينهاومحطة رادار للإنذار المبكر داخلوأوضح المقر، في بيان، أن الهجوم شمل أيضًاداخل، وذلك في إطار عملية مشتركة باستخداموأشار البيان إلى أننفذت فجر الثلاثاءاستهدف قاعدة العُديري للمروحيات التابعة للقوات الأمريكية.وبحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت العملية عن، من بينهاكما أفادتبأن القوات الأمريكيةبعد الضربات التي وصفتها المصادر بـ"الدقيقة".وفي السياق نفسه، أعلنت الجهات العسكرية الإيرانية أنتمكنت منفي مدينتي، إضافة إلىكما أشارت إلى إسقاطفيخلال عمليات التصدي للأهداف الجوية المعادية.