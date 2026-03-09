أمير الكويت: وطننا خط أحمر ولن نسمح لأي دولة بالمساس بأمننا

أمن الخليج مسؤولية جماعية



حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوجه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك



دعوة إلى اليقظة والوحدة الوطنية



رفع مستوى الاستعداد الأمني



أكد، اليوم الإثنين، أنولن يسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو استقرارها.ودعا الأمير، في كلمة ألقاها بمناسبة، مشدداً على أن بلادهوأوضح أن دولة الكويت تؤكد حقها، رداً على ما اعتبره اعتداءً سافراً، وبما يتناسب مع حجمه وشكله ووفق أحكام القانون الدولي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايةوصون سيادتها وأمنها.وأضاف أمير الكويت أن بلادهرغم أنها لم تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها لأي عمل عسكري ضدها، مؤكداً أن الكويتوأشار إلى أنتمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية واعتداءً على سيادة الدولة وأمنها.وشدد أمير الكويت على أن، مؤكداً أنوأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد مساساً بالأمن الجماعي لدول المجلس.وأضاف أن المنطقة تمر، الأمر الذي يستوجب أعلى درجاتبين القيادة والشعب ومؤسسات الدولة.وأكد أنتمثلفي مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الوعي بما يجري في المنطقة أصبح ضرورة وطنية لفهم التطورات والتعامل معها بعقلانية ومسؤولية بعيداً عن التهويل أو التقليل من المخاطر.كما شدد على أن، معتبراً أن الوعي يحصن المجتمع من الشائعات ويمنع استغلال الأزمات لإثارة الفتن أو زعزعة الثقة.وأشار أمير الكويت إلى أنتتابع التطورات بدقة وتؤدي مهامها بكفاءة عالية في مواجهة التهديدات، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية في البلادوأضاف أنه تملضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ علىفي البلاد.