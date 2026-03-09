Babnet   Latest update 17:49 Tunis

أمير الكويت: وطننا خط أحمر ولن نسمح لأي دولة بالمساس بأمننا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aef76e3ee688.17256192_hlfongijkqpme.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 17:37 قراءة: 2 د, 0 ث
      
أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، أن الكويت خط أحمر ولن يسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو استقرارها.

ودعا الأمير، في كلمة ألقاها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بالعدوان الإيراني، مشدداً على أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها.


وأوضح أن دولة الكويت تؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على ما اعتبره اعتداءً سافراً، وبما يتناسب مع حجمه وشكله ووفق أحكام القانون الدولي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها وصون سيادتها وأمنها.


وأضاف أمير الكويت أن بلاده تعرضت لاعتداء من دولة جارة مسلمة رغم أنها لم تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها لأي عمل عسكري ضدها، مؤكداً أن الكويت أبلغت ذلك مراراً عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن الاعتداءات التي استهدفت المجال الجوي الكويتي والأراضي والمرافق المدنية والبنية التحتية تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية واعتداءً على سيادة الدولة وأمنها.

أمن الخليج مسؤولية جماعية

وشدد أمير الكويت على أن الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد مساساً بالأمن الجماعي لدول المجلس.

وأضاف أن المنطقة تمر بتطورات متسارعة وتوترات متزايدة وتصعيد غير مسبوق، الأمر الذي يستوجب أعلى درجات الوعي واليقظة والثقة بين القيادة والشعب ومؤسسات الدولة.

دعوة إلى اليقظة والوحدة الوطنية

وأكد أن الوحدة الوطنية والثقة بين القيادة والشعب تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الوعي بما يجري في المنطقة أصبح ضرورة وطنية لفهم التطورات والتعامل معها بعقلانية ومسؤولية بعيداً عن التهويل أو التقليل من المخاطر.

كما شدد على أن اليقظة لا تقتصر على مؤسسات الدولة فقط بل تشمل جميع المواطنين، معتبراً أن الوعي يحصن المجتمع من الشائعات ويمنع استغلال الأزمات لإثارة الفتن أو زعزعة الثقة.

رفع مستوى الاستعداد الأمني

وأشار أمير الكويت إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتابع التطورات بدقة وتؤدي مهامها بكفاءة عالية في مواجهة التهديدات، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية في البلاد تحت المتابعة الدقيقة.

وأضاف أنه تم رفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية والانتشار في المواقع الحيوية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة العامة في البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325090

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
20°-10
19°-9
18°-10
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>