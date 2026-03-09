Babnet   Latest update 17:49 Tunis

ماكرون يعلن عن استعدادات لمهمة تخص مضيق هرمز بعد انتهاء المرحلة الأكثر سخونة في حرب إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aee4abec5ee5.18625489_lfkgqinjoepmh.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 16:17
      
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه والحلفاء يستعدون لمهمة "دفاعية بحتة" لإعادة فتح مضيق هرمز، ومرافقة السفن "بعد انتهاء المرحلة الأكثر سخونة من الصراع" في الشرق الأوسط.

وخلال زيارته إلى قبرص، قال ماكرون يوم الاثنين: "عندما تتعرض قبرص للهجوم، فإن أوروبا تكون المستهدفة". كما أعلن أنه لا يزال يقظا بشأن الوضع الراهن في لبنان.


وأضاف أن فرنسا ستساهم "على المدى الطويل" بـ "فرقاطتين" في عملية أسبيدس، التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2024 في البحر الأحمر.


وأوضح ماكرون، قائلا: "بشكل عام، سيشمل الوجود الفرنسي الذي سيتم نشره من شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى البحر الأحمر وبالتحديد قبالة ساحل هرمز، ثماني فرقاطات وحاملتي طائرات هليكوبتر برمائية وحاملة الطائرات الفرنسية " شارل ديغول، الموجودة حاليا بالقرب من جزيرة كريت في اليونان.

وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ودعا إيران إلى وقف الهجمات على دول الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

يذكر أن مضيق هرمز، يشكل شريانا حيويا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره 25% من تجارة النفط البحرية في العالم و20% من شحنات الغاز الطبيعي المسال.
