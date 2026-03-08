Babnet   Latest update 23:07 Tunis

السابع منذ بداية الحرب.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي في هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69adf11edd4573.95035172_jiehkoqpnmflg.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 22:27
      
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقتل جندي أمريكي يوم السبت متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنتها إيران في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية إن الجندي أصيب بجروح خطيرة في موقع هجوم استهدف القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية في الأول من مارس.


وأشارت القيادة المركزية إلى أنه الجندي السابع الذي يقتل في العمليات القتالية خلال عملية "الغضب الملحمي".


وذكرت في بيانها أنها ستحجب اسم الجندي القتيل إلى حين مرور 24 ساعة على إخطار ذويه.

وأكدت القيادة المركزية أن العمليات القتالية الرئيسية لا تزال مستمرة.


وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 6 جنود أمريكيين وإصابة آخرين خلال العملية العسكرية المستمرة ضد إيران.

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق فجر السبت 28 فيفري في إيران، شملت استهداف مجمع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران، ما أسفر عن مقتله بالإضافة إلى مقتل عدد من القادة والمسؤوليين الايرانيين.

وشن الجيش الإيراني منذ ذلك الحين ضربات انتقامية على إسرائيل ودول أخرى حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
