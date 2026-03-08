السابع منذ بداية الحرب.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي في هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

وقالت القيادة المركزية إن الجندي أصيب بجروح خطيرة في موقع هجوم استهدف القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية في الأول من مارس.وأشارت القيادة المركزية إلى أنه الجندي السابع الذي يقتل في العمليات القتالية خلال عملية "الغضب الملحمي".وذكرت في بيانها أنها ستحجب اسم الجندي القتيل إلى حين مرور 24 ساعة على إخطار ذويه.وأكدت القيادة المركزية أن العمليات القتالية الرئيسية لا تزال مستمرة.وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 6 جنود أمريكيين وإصابة آخرين خلال العملية العسكرية المستمرة ضد إيران.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق فجر السبت 28 فيفري في إيران، شملت استهداف مجمع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران، ما أسفر عن مقتله بالإضافة إلى مقتل عدد من القادة والمسؤوليين الايرانيين.وشن الجيش الإيراني منذ ذلك الحين ضربات انتقامية على إسرائيل ودول أخرى حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.