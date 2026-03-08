Babnet   Latest update 23:07 Tunis

مجلس خبراء القيادة في إيران يعيّن مجتبى خامنئي خلفًا للمرشد الراحل علي خامنئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69adebc54ba2e3.96922358_knifqjgmopelh.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 22:35
      
أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران تعيين آية الله مجتبى حسيني خامنئي قائداً ثالثاً للجمهورية الإسلامية، خلفاً لوالده المرشد الراحل علي خامنئي.

وجاء في بيان للمجلس أن القرار اتُّخذ خلال جلسة طارئة عقدت عقب إعلان وفاة المرشد، وذلك بعد دراسات ومداولات موسعة، وبالاستناد إلى أحكام المادة 108 من الدستور الإيراني، حيث صوّت أعضاء المجلس بأغلبية قاطعة لصالح تعيين مجتبى خامنئي قائداً للنظام.


وأكد البيان أن المجلس واصل أعماله دون انقطاع رغم الظروف الأمنية والعسكرية الصعبة، مشيراً إلى أن مقر الأمانة العامة لمجلس خبراء القيادة تعرض للقصف، ما أدى إلى مقتل عدد من الموظفين وأفراد الحماية.


كما تقدّم المجلس في بيانه بالتعزية للشعب الإيراني في وفاة المرشد علي خامنئي، مندداً بما وصفه بـ العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل.

ودعا البيان في ختامه الشعب الإيراني والنخب السياسية والدينية والأكاديمية إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

من هو مجتبى خامنئي؟

يبلغ مجتبى خامنئي من العمر 56 عاماً، ويعد من أكثر الشخصيات نفوذاً داخل دوائر السلطة في إيران خلال السنوات الأخيرة.

وتشير تقارير إلى أنه كان يدير عملياً مكتب والده المرشد الأعلى، كما أقام شبكة علاقات قوية مع قيادات الحرس الثوري الإيراني، ما جعله فاعلاً مؤثراً في مراكز القرار داخل الجمهورية الإسلامية.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن صباح الأحد 1 مارس مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث أفادت وكالة فارس بأن الهجوم وقع داخل مكتبه في بيت القيادة بطهران أثناء قيامه بمهامه اليومية.
