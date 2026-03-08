Babnet   Latest update 23:07 Tunis

نيويورك.. إلقاء عبوة ناسفة أمام منزل عمدة المدينة والشرطة تعتقل 6 مشتبه بهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ade647c26fb7.29426592_epkjoinghlqfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 22:11 قراءة: 1 د, 45 ث
      
أعلنت شرطة نيويورك أن الجسم الذي ألقي مساء الأحد خلال تظاهرة خارج المقر الرسمي لعمدة المدينة زهران ممداني، كان عبارة عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقالت الشرطة في بيان "أجرى فريق المتفجرات التابع لشرطة نيويورك تحليلا أوليا للعبوة التي أُشعلت وألقيت في تظاهرة أمس، وتوصل إلى أنها ليست عبوة مزيفة أو قنبلة دخان بل هي عبوة ناسفة يدوية الصنع".


وأعلنت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش أن ما ألقي كان يحتوي مسامير وبراغي وفتيلا.


وصرحت مفوضة الشرطة بأن العبوة كان يمكن أن تتسبب في إصابات خطيرة أو حتى في وقوع قتلى، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على ستة مشتبه بهم.

ووفق تيش، يشتبه في أن اثنين من الموقوفين أمير بلات وإبراهيم كيومي من ولاية بنسلفانيا، هما من ألقيا العبوة، ويجري التحقيق معهما للاشتباه في تورطهما في أنشطة مستوحاة من تنظيم "داعش".

ولفتت إلى عدم وجود مؤشر حاليا على أن للحادثة علاقة بالحرب في الشرق الأوسط.


وأشارت تيش إلى أنه يعتقد أن رئيس البلدية ممداني لم يكن في مقره وقت التظاهرة التي جمعت 20 شخصا، في مقابل 125 مشاركا في تظاهرة مضادة.

وعلق ممداني على الحادث قائلا: "إن محاولة استخدام عبوة ناسفة وإيذاء الآخرين ليست جريمة فحسب، بل هي عمل دنيء ومناف تماما لقيمنا".

وكان المؤثر اليميني المتطرف جايك لانغ المعروف بمواقفه المعادية للمسلمين دعا إلى التظاهر أمام مقر رئيس البلدية المسلم زهران ممداني الذي تولى منصبه في الأول من جانفي، احتجاجا على ما وصفه بـ"الأسلمة" وللمطالبة بوقف صلاوات المسلمين في العلن بنيويورك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325033

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:22
15:47
12:37
06:41
05:15
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
19°-11
19°-11
19°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>