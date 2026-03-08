نيويورك.. إلقاء عبوة ناسفة أمام منزل عمدة المدينة والشرطة تعتقل 6 مشتبه بهم

JUST IN



According to Paul Mauro, the explosive device thrown at Christians in New York City contained TATP - an extremely volatile substance frequently used by terrorist groups in the Middle East.



Authorities are treating the incident as a serious act of terrorism and… pic.twitter.com/J2Udp1DdzT — MAGA Force (@MAGAForceUSA) March 8, 2026

JUST IN: New York is increasingly becoming an Islamic safe haven, as Sen. Liz Krueger publicly defends Muslims after suspects reportedly yelled “Allahu Akbar” while throwing homemade bombs at Christians.



Warning: New York must wake up before it faces the same fate as the UK! pic.twitter.com/yf9Tg2xCyb — MAGA Signal (@MAGASignal47) March 8, 2026

أعلنت شرطة نيويورك أن الجسم الذي ألقي مساء الأحد خلال تظاهرة خارج المقر الرسمي لعمدة المدينة زهران ممداني، كان عبارة عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.وقالت الشرطة في بيان "أجرى فريق المتفجرات التابع لشرطة نيويورك تحليلا أوليا للعبوة التي أُشعلت وألقيت في تظاهرة أمس، وتوصل إلى أنها ليست عبوة مزيفة أو قنبلة دخان بل هي عبوة ناسفة يدوية الصنع".وأعلنت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش أن ما ألقي كان يحتوي مسامير وبراغي وفتيلا.وصرحت مفوضة الشرطة بأن العبوة كان يمكن أن تتسبب في إصابات خطيرة أو حتى في وقوع قتلى، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على ستة مشتبه بهم.ووفق تيش، يشتبه في أن اثنين من الموقوفين أمير بلات وإبراهيم كيومي من ولاية بنسلفانيا، هما من ألقيا العبوة، ويجري التحقيق معهما للاشتباه في تورطهما في أنشطة مستوحاة من تنظيم "داعش".ولفتت إلى عدم وجود مؤشر حاليا على أن للحادثة علاقة بالحرب في الشرق الأوسط.وأشارت تيش إلى أنه يعتقد أن رئيس البلدية ممداني لم يكن في مقره وقت التظاهرة التي جمعت 20 شخصا، في مقابل 125 مشاركا في تظاهرة مضادة.وعلق ممداني على الحادث قائلا: "إن محاولة استخدام عبوة ناسفة وإيذاء الآخرين ليست جريمة فحسب، بل هي عمل دنيء ومناف تماما لقيمنا".وكان المؤثر اليميني المتطرف جايك لانغ المعروف بمواقفه المعادية للمسلمين دعا إلى التظاهر أمام مقر رئيس البلدية المسلم زهران ممداني الذي تولى منصبه في الأول من جانفي، احتجاجا على ما وصفه بـ"الأسلمة" وللمطالبة بوقف صلاوات المسلمين في العلن بنيويورك.