ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإيرانية على الإمارات إلى 4 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإيرانية على الأراضي الإماراتية إلى 4 قتلى، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية.وبحسب بيان الوزارة الذي نشرته على منصى "إكس"، أن المواطنين من بنغلاديش ونيبال وباكستان. وقد سبق الإبلاغ عن ثلاث ضحايا جراء القصف.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن ارتفاع عدد المصابين جراء الهجمات الإيرانية على أراضي الإمارات إلى 112 شخصاً، ولا يوجد بينهم مواطنون روس.