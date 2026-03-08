Babnet   Latest update 14:04 Tunis

الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتراضات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad5ead86feb5.20335738_ngqfiojpelhkm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 12:33 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت، اليوم، 17 صاروخًا باليستيًا، تمكنت الدفاعات الجوية من تدمير 16 منها، فيما تم رصد 117 طائرة مسيّرة واعتراض 113 طائرة، بينما سقطت أربع مسيّرات في البحر دون تسجيل أضرار كبيرة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية الهجمات الإيرانية تم رصد مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن نسب نجاح عمليات الاعتراض كانت مرتفعة، في حين سقط بعضها في البحر أو في مناطق غير مأهولة دون تسجيل إصابات.


وأكدت الوزارة الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتصدي لمختلف التهديدات، مشددة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن الدولة وسيادتها في ظل التصعيد الإقليمي.


من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني ليل السبت استهداف مقر القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة مارينا بدبي قرب مباني شركة "وارنر براذرز" باستخدام طائرات مسيّرة.

وجاء في بيان للحرس الثوري أنه تم استهداف مقر القيادة العسكرية الأمريكية في مارينا على مشارف مباني شركة "وارنر براذرز" بالمسيرات، مشيرًا إلى أن القوات البحرية استهدفت أيضًا وحدة قيادة "شاهباد" التابعة للأسطول الخامس إضافة إلى ملاجئ الدعم العسكري الأمريكية في ميناء سلمان.

وأضاف البيان أن الوضع في المنطقة أصبح أكثر تعقيدًا عقب الهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن الوحدات العسكرية الإيرانية تنفذ عمليات وكمائن ميدانية ضد القوات الأمريكية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أنباء عن انفجار قوي هز مدينة دبي وأصاب ناطحة السحاب "مارينا 23"، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة على إيران منذ 28 فيفري.
