البيت الأبيض يوضح معنى تصريحات ترامب عن "استسلام إيران غير المشروط"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ab44bd4fa4e2.57260385_fjhlemqpkongi.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 22:17
      
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة ستقرر بنفسها متى "تستسلم إيران دون قيد أو شرط" خلال العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وخلال تعليقها على منشور للرئيس دونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال"، الذي طالب فيه بـ"استسلام إيران غير المشروط"، أضافت ليفيت في حديثها مع الصحفيين: "يقصد الرئيس [دونالد ترامب] أنه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، هو من يحدد متى تعجز إيران عن تشكيل تهديد للولايات المتحدة ومتى يتم تحقيق أهداف عملية الغضب الملحمي بالكامل. عندئذ ستجد إيران نفسها في حالة استسلام غير مشروط، سواء أقرت بذلك أم لا".


ونوهت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الهدف النهائي للعملية العسكرية الأمريكية في إيران هو القضاء على التهديد الذي تشكله طهران على واشنطن.


وقالت في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية: "لم يعد بإمكان إيران أن تشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، ولا لقواتنا وأفرادنا في الشرق الأوسط. وهذا، مرة أخرى، هو الهدف النهائي لعملية الغضب الملحمي - تدمير قواتهم البحرية، وتحييد تهديدهم الصاروخي الباليستي، وضمان عدم تمكنهم أبدا من الحصول على سلاح نووي".

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس الأمريكي يفهم أن استسلام إيران غير المشروط يعني إزالة التهديد الذي تشكله طهران على الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب إنه لن يقبل بأي نهاية للحرب مع إيران سوى استسلام الأخيرة دون قيد أو شرط.
.

الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
