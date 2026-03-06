بوتين يؤكد لبزشكيان تواصله مع قادة دول الخليج ويجدد تعازيه في اغتيال خامنئي
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مكالمة هاتفية، أنه على تواصل مستمر مع قادة الدول العربية في منطقة الخليج في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن بوتين أشار خلال المحادثة إلى اتصالاته الدائمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار متابعة الوضع الإقليمي والتشاور بشأن تداعيات الحرب الجارية.
كما جدد الرئيس الروسي خلال الاتصال تعازيه للرئيس الإيراني في اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي.
وأوضح البيان أن بوتين أعرب عن أحرّ تعازيه للشعب الإيراني ولعائلة خامنئي، وكذلك للقيادة العسكرية والسياسية الإيرانية، إضافة إلى ضحايا الهجمات التي تعرضت لها إيران خلال الحرب.
وأشار الكرملين إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق عبر قنوات مختلفة خلال الفترة المقبلة.
