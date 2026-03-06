الرياض تتواصل مع طهران لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين لم تسمهم، أن المملكة العربية السعودية تواصلت مباشرة مع السلطات الإيرانية لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط ومنع تصعيده.ووفقاً للوكالة، فقد كثّف السعوديون خلال الأيام القليلة الماضية جهودهم عبر القنوات الدبلوماسية "لتخفيف حدة التوتر ومنع تفاقم الصراع".وتحظى جهود الرياض بدعم عدد من دول الشرق الأوسط وأوروبا.وأفادت "بلومبيرغ" بأن دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين شاركوا في المحادثات.هذا وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن عدة دول بدأت تبذل جهود وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "بدأت بعض الدول بذل جهود وساطة. دعونا نكون واضحين: نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة، لكننا لن نتردد في الدفاع عن كرامة وسيادة بلادنا".وأكد بزشكيان ضرورة "أن تتوجه الوساطة إلى أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع".