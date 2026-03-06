Babnet   Latest update 07:44 Tunis

ترامب: أرغب في أن يكون لإيران قائد يتمتع بالكفاءة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aa6750c9a5d3.02315535_glejpifqomhkn.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 06:32
      
وكالات - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "إن بي سي" الأمريكية، إنه يرغب في أن يكون لإيران قائد يتمتع بالكفاءة، مشيرا إلى أن هناك "أشخاصا أعتقد أنهم سيؤدون عملا جيدا في إيران".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك "كميات هائلة من الذخيرة" مخزنة في أنحاء العالم، مما يتيح مواصلة العمليات العسكرية لأسابيع دون صعوبة، رغم مخاوف الاستراتيجيين من الاستنزاف.​


وقال: "لدينا كميات هائلة من الذخيرة وهو ما لم يدركه الناس".


وكان ترامب ذكر سابقا لصحيفة "نيويورك تايمز" وجود ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران دون الكشف عن أسمائهم، مع انفتاحه على رفع العقوبات إذا أثبتت القيادة الجديدة شراكتها.

كما قال الثلاثاء الماضي، بأن شخصا من داخل إيران سيكون المرشح المناسب لقيادة البلاد.

وأضاف ترامب خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض: "أعتقد أن شخصا من داخل إيران قد يكون المرشح الأنسب".

وأبدى انفتاحه على التعاون مع من تبقى من النظام الإيراني الحاكم، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه "يظهر في إيران قادة جدد، وكثر هم الذين يرغبون في تولي المنصب، وبعضهم سيكونون أكفاء للغاية".

واعترف ترامب أن بلاده ارتكبت أخطاء في العراق، فيما أشار الى أن نجل الشاه السابق في إيران قد يكون خيارا لقيادة البلاد.

وقال أيضا في هذا السياق: "لم يفت الأوان بعد للنظر في العمل مع القيادة الإيرانية الجديدة".
كل الأخبار

الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
