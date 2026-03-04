قطر والإمارات تعلنان نتائج التصدي للهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ

قطر: اعتراض طائرات مسيّرة وصاروخ كروز





الإمارات: اعتراض صواريخ باليستية ومئات الطائرات المسيرة



خسائر بشرية وأضرار محدودة



كشفتعن تفاصيل الهجمات التي استهدفت أراضيهما خلال الساعات الماضية، في ظل، مؤكّدتين نجاح قواتهما الدفاعية في اعتراض عدد كبير منأعلنت، الأربعاء، أن البلاد تعرضت لهجوم شملانطلقت من الأراضي الإيرانية.وأوضحت الوزارة أنتمكنت من إسقاط، فيما اعترضتطائرتين مسيرتين وصاروخ كروز، بينما تعاملتمع الطائرتين المسيرتين المتبقيتين.وأكدت الوزارة في بيانها أنلحماية سيادة الدولة وصون أراضيها، مشددة على استعدادهاكما دعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلىوعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.من جانبها أعلنتأن دفاعاتها الجوية نجحت في، حيث تم إسقاطبينما سقطتوأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية تمموجها نحو الدولة، جرى، فيما سقطوصاروخ واحد داخل الأراضي الإماراتية.كما تم رصد، تم اعتراض، بينما سقطت، إضافة إلىوأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى أن الهجمات أسفرت عنمن الجنسيات، إضافة إلىشملت جنسيات متعددة من بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والهندية وغيرها.وأكدت الوزارة أنتعود إلى عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة من قبل، مشيرة إلى أن الهجمات خلفتفي عدد من المنشآت المدنية.