قطر والإمارات تعلنان نتائج التصدي للهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66bd01f2557136.02218007_qmoigpnjfhlek.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 12:54
      
كشفت قطر والإمارات عن تفاصيل الهجمات التي استهدفت أراضيهما خلال الساعات الماضية، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، مؤكّدتين نجاح قواتهما الدفاعية في اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.

قطر: اعتراض طائرات مسيّرة وصاروخ كروز

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، أن البلاد تعرضت لهجوم شمل 10 طائرات مسيرة وصاروخ كروز انطلقت من الأراضي الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الأميري تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة، فيما اعترضت القوات الجوية الأميرية طائرتين مسيرتين وصاروخ كروز، بينما تعاملت القوات البحرية الأميرية مع الطائرتين المسيرتين المتبقيتين.


وأكدت الوزارة في بيانها أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانات لحماية سيادة الدولة وصون أراضيها، مشددة على استعدادها للتصدي لأي تهديد خارجي.

كما دعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الالتزام بتعليمات الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

الإمارات: اعتراض صواريخ باليستية ومئات الطائرات المسيرة

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض 3 صواريخ باليستية و129 طائرة مسيرة، حيث تم إسقاط 121 طائرة مسيرة بينما سقطت 8 طائرات داخل أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية تم رصد 189 صاروخا باليستيا موجها نحو الدولة، جرى تدمير 175 منها، فيما سقط 13 صاروخا في البحر وصاروخ واحد داخل الأراضي الإماراتية.

كما تم رصد 941 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض 876 منها، بينما سقطت 65 طائرة مسيرة داخل الدولة، إضافة إلى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

خسائر بشرية وأضرار محدودة

وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، إضافة إلى 78 إصابة بسيطة شملت جنسيات متعددة من بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والهندية وغيرها.

وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق مختلفة من الدولة تعود إلى عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي والمقاتلات، مشيرة إلى أن الهجمات خلفت أضرارا مادية محدودة ومتوسطة في عدد من المنشآت المدنية.
