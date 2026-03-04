ماريا زاخاروفا: دعوات الغرب للإيرانيين للاستيلاء على السلطة "سخيفة وغير إنسانية"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دعوات الدول الغربية للشعب الإيراني إلى "الاستيلاء على السلطة" سخيفة وغير إنسانية.وقال زاخاروفا في إحاطة اليوم الأربعاء: "الدعوات الحالية من الدول الغربية للإيرانيين للاستيلاء على السلطة ليست من قبيل الصدفة. سأكرر مرة أخرى ما يعرفه الجميع، على الأرجح، هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. ومن السخف واللاإنسانية سماع دعوات للإيرانيين للاستيلاء على السلطة بأيديهم، كما يقول الغرب، في الوقت الذي يقوم فيه الغرب بقطع أيدي الإيرانيين حرفياً".وقالت زاخاروفا إن ما يُطرح من حديث عنلم يكن سوى، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تعد تخفي سعيها لتحقيق هذا الهدف.وأضافت أن، مؤكدة أنها تعمل على منع حدوثرغم التطورات العسكرية الأخيرة.كما اتهمت زاخاروفا كلًّا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالتصرف بشكل تعسفي، معتبرة أن سياساتهما في المنطقة