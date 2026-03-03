أصوات انفجارات في قطر والإمارات وصفارات الإنذار تدوي في الكويت
أفادت تقارير بسماع أصوات انفجارات بالتزامن مع أنباء عن هجوم صاروخي استهدف قواعد أمريكية في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
وذكرت وكالة Reuters سماع دوي انفجار كبير في دبي، فيما تحدثت عن انفجارات في أبوظبي.
من جهتها، أعلنت الدفاعات الجوية القطرية اعتراض أهداف في سماء الدوحة، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق من الكويت، وسط ترقب لبيانات رسمية توضح ملابسات الحوادث.
