مجلس الجهات والأقاليم: جلسة استماع حول إعادة تأهيل الخطوط التونسية واستعداداتها لموسم عودة التونسيين بالخارج

استمعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء بمقرها في باردو، إلى ممثلي وزارة النقل وشركة الخطوط التونسية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الناقلة الوطنية والاستعدادات الخاصة بموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج.وقدم ممثلو الشركة عرضا تضمن جملة من التدابير المبرمجة، مؤكدين أنه سيتم، استجابة للطلب المرتفع، برمجة رحلات إضافية خاصة على السوق الفرنسية.كما تم التطرق إلى الامتيازات التعريفية التي شملت الفترة الممتدة بين 26 جانفي و22 فيفري 2026، والتي تم تمديدها إلى غاية 15 مارس الجاري نظرا للإقبال الكبير. وأفاد ممثلو الشركة بأن عرض التخفيضات الصيفية سيكون ساريا من 17 جوان إلى 6 سبتمبر 2026، عوضا عن 20 أوت، مع تمكين العائلات من تخفيضات استثنائية إضافية خلال هذه الفترة.وأشار العرض إلى تمتع الحرفاء بإمكانية إلغاء الحجز قبل السفر، إلى جانب تخصيص أسعار تفاضلية لفائدة الطلبة.من جهتهم، أثار عدد من النواب مسألة تكرر تأخر الرحلات وتعديل أوقاتها دون إعلام مسبق، إضافة إلى تشكيات المسافرين من ارتفاع أسعار التذاكر وكلفة الأمتعة. كما لفتوا إلى لجوء عدد من التونسيين المقيمين بالخارج إلى شركات جوية منافسة، بل وإلغاء بعضهم لزياراتهم إلى أرض الوطن.وأكدت مداخلات أخرى على ضرورة تحسين خدمات تأمين الأمتعة وتكثيف الرقابة وضمان جودة الخدمات لاستعادة ثقة المسافرين.وفي ردهم، أوضح ممثلو الخطوط التونسية أن الإدارة تعمل على تطوير الخدمات وتحسين منظومة تأمين الأمتعة. كما أشاروا إلى أن الشركة أنجزت سنة 2025 عملية صيانة باهظة الكلفة، مضيفين أن أسطولها يتكون من 19 طائرة، يتم استغلال 12 منها حاليا، فيما تخضع 7 طائرات للصيانة أو الإصلاح داخل تونس وخارجها.