Babnet   Latest update 21:19 Tunis

مجلس الجهات والأقاليم: جلسة استماع حول إعادة تأهيل الخطوط التونسية واستعداداتها لموسم عودة التونسيين بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f58a5a1aa5a32.32578798_jnoglkqpeihmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 21:19 قراءة: 1 د, 15 ث
      
استمعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء بمقرها في باردو، إلى ممثلي وزارة النقل وشركة الخطوط التونسية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الناقلة الوطنية والاستعدادات الخاصة بموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج.

وقدم ممثلو الشركة عرضا تضمن جملة من التدابير المبرمجة، مؤكدين أنه سيتم، استجابة للطلب المرتفع، برمجة رحلات إضافية خاصة على السوق الفرنسية.


كما تم التطرق إلى الامتيازات التعريفية التي شملت الفترة الممتدة بين 26 جانفي و22 فيفري 2026، والتي تم تمديدها إلى غاية 15 مارس الجاري نظرا للإقبال الكبير. وأفاد ممثلو الشركة بأن عرض التخفيضات الصيفية سيكون ساريا من 17 جوان إلى 6 سبتمبر 2026، عوضا عن 20 أوت، مع تمكين العائلات من تخفيضات استثنائية إضافية خلال هذه الفترة.


وأشار العرض إلى تمتع الحرفاء بإمكانية إلغاء الحجز قبل السفر، إلى جانب تخصيص أسعار تفاضلية لفائدة الطلبة.

من جهتهم، أثار عدد من النواب مسألة تكرر تأخر الرحلات وتعديل أوقاتها دون إعلام مسبق، إضافة إلى تشكيات المسافرين من ارتفاع أسعار التذاكر وكلفة الأمتعة. كما لفتوا إلى لجوء عدد من التونسيين المقيمين بالخارج إلى شركات جوية منافسة، بل وإلغاء بعضهم لزياراتهم إلى أرض الوطن.

وأكدت مداخلات أخرى على ضرورة تحسين خدمات تأمين الأمتعة وتكثيف الرقابة وضمان جودة الخدمات لاستعادة ثقة المسافرين.

وفي ردهم، أوضح ممثلو الخطوط التونسية أن الإدارة تعمل على تطوير الخدمات وتحسين منظومة تأمين الأمتعة. كما أشاروا إلى أن الشركة أنجزت سنة 2025 عملية صيانة باهظة الكلفة، مضيفين أن أسطولها يتكون من 19 طائرة، يتم استغلال 12 منها حاليا، فيما تخضع 7 طائرات للصيانة أو الإصلاح داخل تونس وخارجها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324673

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
21°-13
18°-13
18°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>