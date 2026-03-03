18 متحفا تونسيا تفتح أبوابها ليلا يوم 13 مارس في إطار الدورة السادسة من تظاهرة "ليلة المتاحف"

تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية الدورة السادسة من تظاهرة "ليلة المتاحف"، حيث تفتح ثمانية عشر متحفا عموميا أبوابها استثنائيا للزوار ليلا يوم 13 مارس الجاري، من الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشرة والنصف ليلا.وسيشارك كذلك في هذه التظاهرة الاستثنائية مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس، الذي سيستقبل بدوره الجمهور في هذا الموعد الثقافي الليلي.وتنظم هذه الفعالية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، بمبادرة من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، وذلك في إطار البرنامج الثقافي لشهر رمضان.وتشمل قائمة المتاحف المعنية بالتظاهرة كلا من المتحف الوطني بباردو، والمتحف المسيحي المبكر بقرطاج، إضافة إلى المتاحف الأثرية بنابل وكركوان وسوسة والنفيضة وسبيطلة ومكثر والمهدية والجم.كما تفتح أبوابها أيضا متحف الرباط والمتحف الحبيب بورقيبة بالمنستير، ومتحف جربة للتراث التقليدي، ومتحف الصحراء بدوز، ومتحف المكنين، والمتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة.وتهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ الوكالة، إلى توسيع دائرة انتفاع العموم بالمؤسسات المتحفية، وإتاحة برمجة ثقافية مسائية بمختلف جهات الجمهورية، بما يعزز إشعاع التراث الوطني ويقربه أكثر من المواطنين خلال شهر رمضان.