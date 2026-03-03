ترامب: كثيرون يريدون حكم إيران ولم يفت الأوان بعد للنظر في العمل مع القيادة الإيرانية الجديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القدرات الصاروخية الإيرانية تتعرض لـ“ضربة قاصمة”، مشيراً إلى أن مخزون إيران من منصات الإطلاق آخذ في النفاد.وأضاف، في تصريحات لموقع، أن “الذخيرة الأمريكية غير محدودة”.وأبدى ترامب انفتاحه على التعاون مع من تبقى من النظام الإيراني الحاكم، حسب تعبيره، قائلاً إن “هناك قادة جدداً يظهرون في إيران، وكثر يرغبون في تولي المنصب، وبعضهم سيكونون أكفاء للغاية”.وأضاف: “لم يفت الأوان بعد للنظر في العمل مع القيادة الإيرانية الجديدة”.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، السبت الماضي، تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمةوأعلنتاليوم الثلاثاء أن عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية بلغفي المقابل، تنفذ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.