حزب الله يعلن استهداف دبابة إسرائيلية وإسقاط مسيّرة جنوب لبنان

إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء النبطية



أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف دبابة إسرائيلية من نوعفي موقع السماقة بتلال كفرشوبا المحتلة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.وجاء في بيان الحزب أن الاستهداف تم عند الساعةمن بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك “رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية”.وفي بيان ثانٍ، أعلن الحزب أنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة، مشيراً إلى أن العملية نُفذت عند الساعةظهراً من اليوم ذاته، “بالأسلحة المناسبة”.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة إسقاط الطائرة المسيّرة، دون صدور تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن الحادثتين.