حزب الله يعلن استهداف دبابة إسرائيلية وإسقاط مسيّرة جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في موقع السماقة بتلال كفرشوبا المحتلة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.
وجاء في بيان الحزب أن الاستهداف تم عند الساعة 14:45 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، وذلك “رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية”.
إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء النبطيةوفي بيان ثانٍ، أعلن الحزب أنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، مشيراً إلى أن العملية نُفذت عند الساعة 12:30 ظهراً من اليوم ذاته، “بالأسلحة المناسبة”.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة إسقاط الطائرة المسيّرة، دون صدور تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن الحادثتين.
