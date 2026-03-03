أردوغان: إسرائيل تحرض على التصعيد في المنطقة

وأضاف أردوغان، خلال كلمة له في فعالية بأنقرة: "تمت وتتم مهاجمة إيران بتحريض من الصهيونية وإسرائيل"، مشيرا إلى أنه: "بدبلوماسية موجهة نحو السلام، نبذل جهودا كبيرة من أجل إعادة إحلال السلام بالمنطقة".وأكد أردوغان على اتخاذ "كل التدابير والاحتياطات اللازمة من أجل أمن تركيا، التي تواصل بحزم جهودها لإحلال السلام والاستقرار، في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من جغرافيتنا أحداثا وتطورات متسارعة".وقال: "نبذل جهودا مكثفة من خلال دبلوماسيتنا لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للمشكلات، عبر الحوار والتفاوض على طاولة المباحثات".وأضاف: "تركيا حشدت إمكاناتها، لكي لا يراق مزيد من الدماء بالمنطقة، وقبل أن تتسلل عداوات جديدة بين دول شقيقة".وشدد الرئيس التركي على أن "الأراضي في منطقتنا تبتلّ بالدماء والدموع".