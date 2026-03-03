‌‏سفارتا واشنطن في السعودية والكويت تغلقان أبوابهما بعد الضربات الإيرانية على المقار الأمريكية

وقالت السفارة الأمريكية في الكويت في بيان نشرته على منصة إكس: "نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة ستُغلق السفارة الأمريكية في الكويت حتى إشعار آخر. وألغينا كل المواعيد القنصلية العادية والطارئة.بدورها قالت السفارة الأمريكية في السعودية في بيانها: "أغلقت البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية أبوابها يوم الثلاثاء 3 مارس. تم إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين، سواء الروتينية أو الطارئة. ولا يزال ساري المفعول تنبيه البقاء في المنازل في جدة والرياض والظهران، ونوصي المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة بالبقاء في منازلهم. تجنبوا زيارة السفارة حتى إشعار آخر بسبب هجوم محتمل على المبنى. ونرجو الحد من السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة".من جهتها أعلنت السفارة الكندية في الرياض عن إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء لأسباب مشابهة.