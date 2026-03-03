لافروف: العدوان على إيران قد يحفز امتلاكها سلاح نووي

تاس -

علن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العدوان الذي شُنّ ضد إيران قد يحفز ظهور حركة في البلاد تؤيد صنع الأسلحة النووية.وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "هذه الحرب التي شُنّت ضد إيران، قد تُحفّز، أولاً، حركةً تُؤيّد صنع الأسلحة النووية، وليس في إيران وحدها"، وأضاف: "ستظهر هذه الحركة فوراً في الدول العربية المجاورة لإيران".في هذا الصدد، أكد لافروف أن "الهدف النبيل المعلن الذي يبدو متناقضاً، والمتمثل في بدء حرب لمنع انتشار الأسلحة النووية، يمكن أن يحفز اتجاهات معاكسة تماماً".في 28 فيفري شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، استهدفت فيها مدناً إيرانية رئيسية، من بينها طهران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بالإشارة إلى التهديدات الصاروخية والنووية الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري الإيرانية عن عملية انتقامية واسعة النطاق، استهدفت مواقع في إسرائيل، كما استهدفت الضربات أهدافا أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية. وأسفرت الضربات على إيران عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين في القيادات الإيرانية.