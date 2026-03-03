النادي الصفاقسي: الكاميروني ويلي أونانا يغيب عن الميادين لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة

أعلن النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن غياب لاعبه ويلي أونانا عن الميادين لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة.وأوضح النادي الصفاقسي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ ويلي أونانا تعرّض إلى إصابة على مستوى الركبة اليمنى تستوجب راحة لمدة ثلاثة أسابيع.يذكر أنّ النادي الصفاقسي كان قد تعاقد مع اللاعب الكاميروني ويلي أونانا في 7 أوت 2025 بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028.ويشغل أونانا صاحب الـ 25 عاما خطة جناح أيسر ولعب مع النادي الصفاقسي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 ما مجموعه 14 مباراة سجل خلالها هدفين.وتجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي يحتل بعد مرور 22 جولة المركز الرابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 42 نقطة.ويحل نادي عاصمة الجنوب يوم السبت القادم ضيفا على الاتحاد المنستيري صاحب المرتبة الخامسة (37 نقطة) في اطار الجولة الثالثة والعشرين.