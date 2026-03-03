الخارجية القطرية: إيران استهدفت خزانات مياه استراتيجية ومجمع طاقة في قطر

قطر صدت جميع محاولات إيران لمهاجمة مطار الدوحة



أعلن مستشار رئيس الوزراء القطري، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد بن محمد الأنصاري أن الهجمات الإيرانية استهدفت بنية تحتية صناعية حيوية في قطر، بما في ذلك خزانات المياه في مسيعيد ومجمع قطر للطاقة الصناعي في رأس لفان.ونقلت قناة "العربي" عن الأنصاري قوله: "كان هناك استهداف في مسيعيد ورأس لفان" لمنشآت صناعية وبنية تحتية، مضيفاً أن الهدف في رأس لفان كان "منشأة وخزانات حيوية، تشكل الجزء الأساسي من منظومة الطاقة والبنية التحتية لإنتاج ومعالجة الغاز"، بينما استهدفت الغارة في مسيعيد "مجمع صناعي متكامل".وفي 2 مارس، أعلنت شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، وذلك بسبب الهجمات التي استهدفت منشآتها الصناعية في رأس لفان ومسيعيد. ووفقاً لوزارة الدفاع القطرية، فقد استُهدفت هذه المنشآت بطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران.كما أعلن الأنصاري، أن إيران حاولت عدة مرات مهاجمة مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، مشيراً إلى صد جميع المحاولات.ونقلت قناة "الجزيرة" عن الأنصاري قوله إن جميع محاولات مهاجمة مطار حمد الدولي تم إحباطها، وأشار الأنصاري إلى أن إيران لا تكتفي بمحاولة مهاجمة المنشآت العسكرية فقط، بل أن محاولاتها تشمل جميع أراضي البلاد.