Babnet   Latest update 10:17 Tunis

موقع "المونيتور": إسرائيل تخشى أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران بسبب ارتفاع أسعار النفط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6a6493c2a21.89754262_olhmqgpjnekif.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 10:11 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تخشى الحكومة الإسرائيلية من أن توقف الولايات المتحدة العملية العسكرية ضد إيران بسبب الارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة الناجم عن التصعيد في الشرق الأوسط، حسبما أفاد موقع "المونيتور"، نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية.

وقال مصدر: "نخشى أكثر ما نخشاه أن يركز ترامب على سوق الأسهم، فهو لا يريد دولاراً ضعيفاً، ولا يريد سلعاً باهظة الثمن، وليس لديه تأييد شعبي للحرب في إيران، وقد تشكل هذه العوامل صعوبات كبيرة له".


تشير مصادر الموقع إلى أن تصعيد الصراع وانتشاره إلى دول الخليج يُلحقان أضراراً بإنتاج النفط والبنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويعتقد القادة الإسرائيليون أن البيت الأبيض قد يبدأ مفاوضات مع إيران في أي لحظة.


وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران.

من جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324626

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
20°-13
17°-13
18°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>