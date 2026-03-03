موقع "المونيتور": إسرائيل تخشى أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران بسبب ارتفاع أسعار النفط

تخشى الحكومة الإسرائيلية من أن توقف الولايات المتحدة العملية العسكرية ضد إيران بسبب الارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة الناجم عن التصعيد في الشرق الأوسط، حسبما أفاد موقع "المونيتور"، نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية.وقال مصدر: "نخشى أكثر ما نخشاه أن يركز ترامب على سوق الأسهم، فهو لا يريد دولاراً ضعيفاً، ولا يريد سلعاً باهظة الثمن، وليس لديه تأييد شعبي للحرب في إيران، وقد تشكل هذه العوامل صعوبات كبيرة له".تشير مصادر الموقع إلى أن تصعيد الصراع وانتشاره إلى دول الخليج يُلحقان أضراراً بإنتاج النفط والبنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويعتقد القادة الإسرائيليون أن البيت الأبيض قد يبدأ مفاوضات مع إيران في أي لحظة.وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران.من جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.