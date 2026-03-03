أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في 3 أعوام
واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، متجاوزة مستوى 650 دولاراً لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ فيفري 2023، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج.
وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان شركة قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال إثر هجوم استهدف أكبر مجمع لإنتاج الغاز المسال في قطر.
ويعكس هذا التطور مخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، لا سيما وأن أوروبا تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع الإمدادات التقليدية.
