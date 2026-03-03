أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في 3 أعوام

واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، متجاوزة مستوىللمرة الأولى منذ، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج.وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان شركةتوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال إثر هجوم استهدف أكبر مجمع لإنتاج الغاز المسال فيويعكس هذا التطور مخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، لا سيما وأن أوروبا تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع الإمدادات التقليدية.