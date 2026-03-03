دونالد ترامب: كان على بريطانيا مساعدتنا في الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه كان يتعيّن على بريطانيا دعم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى مساعدة لندن.
وفي مقابلة مع صحيفة The Sun البريطانية، علّق ترامب على موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالقول: “هذا لن يكون له أهمية، لكنه كان ينبغي أن يساعد... كان ينبغي عليه ذلك”.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة قادرة حالياً على التصرف بشكل مستقل، ولا تعتمد على دعم حليفها التقليدي في المنطقة.
