Babnet   Latest update 08:58 Tunis

دونالد ترامب: كان على بريطانيا مساعدتنا في الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6927f5b5257.33035086_pigofkhjnmelq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 08:48 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه كان يتعيّن على بريطانيا دعم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى مساعدة لندن.

وفي مقابلة مع صحيفة The Sun البريطانية، علّق ترامب على موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالقول: “هذا لن يكون له أهمية، لكنه كان ينبغي أن يساعد... كان ينبغي عليه ذلك”.


وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة قادرة حالياً على التصرف بشكل مستقل، ولا تعتمد على دعم حليفها التقليدي في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324619

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
17°-13
18°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>