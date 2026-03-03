هجوم مسيرة على جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية

وكالات -

هاجمت طائرة مسيرة جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر".ووفقاً للوكالة، ربما كانت الولايات المتحدة تسحب قواتها العسكرية من البحرين باستخدام هذا الجسر الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً.