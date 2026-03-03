Babnet   Latest update 08:58 Tunis

هجوم مسيرة على جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a68f42a14d59.52223819_eijglqkohnfmp.jpg>
وكالات - هاجمت طائرة مسيرة جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر".

ووفقاً للوكالة، ربما كانت الولايات المتحدة تسحب قواتها العسكرية من البحرين باستخدام هذا الجسر الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً.

