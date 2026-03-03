الولايات المتحدة تعتزم إغلاق سفارتها في الكويت "حتى إشعار آخر"

وكالات -

تعتزم الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في الكويت "حتى إشعار آخر"، حيث تم إلغاء جميع الأعمال القنصلية المجدولة والطارئة، حسبما جاء في بيان البعثة الدبلوماسية.وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية في صفحتها على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "بسبب التوترات المستمرة في المنطقة، سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الكويت حتى إشعار آخر، لقد ألغينا جميع الأعمال القنصلية المجدولة والطارئة، سنبلغكم عندما تستأنف السفارة عملها الطبيعي."وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران.من جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.