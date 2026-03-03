Babnet   Latest update 06:48 Tunis

الحرب على إيران... غارات إسرائيلية على طهران وهجمات إيرانية على دول المنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 06:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
شن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء موجة جديدة من الغارات العنيفة على طهران، بعد إصدار إنذار لسكان العاصمة الإيرانية.

وفي دول المنطقة، أعلنت السعودية أن السفارة الأمريكية بالرياض تعرضت لهجوم بمسيّرتين، دون وقوع إصابات. كما قالت قطر إنها تصدت بنجاح لصاروخين بالستيين استهدفا عدة مناطق في الدولة، وأعلنت الكويت أنها تعاملت مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي رصدت في أجواء البلاد.


بدوره، قال العميد إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين إن مضيق هرمز أُغلِق، مشددا على أن قوات الحرس الثوري ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.


ومن الجانب الأمريكي، توعد الرئيس دونالد ترمب إيران بضربها بقوة، معتبرا أن "الموجة الكبيرة" لم تحدث بعدُ وستأتي قريبا، وقال إنه لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران.

في الأثناء، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان بلدات جديدة في لبنان، ونفذ غارات بالضاحية الجنوبية لبيروت.
الجزيرة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324608

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
20°-13
17°-13
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>