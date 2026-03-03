الحرب على إيران... غارات إسرائيلية على طهران وهجمات إيرانية على دول المنطقة

شن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء موجة جديدة من الغارات العنيفة على طهران، بعد إصدار إنذار لسكان العاصمة الإيرانية.وفي دول المنطقة، أعلنت السعودية أن السفارة الأمريكية بالرياض تعرضت لهجوم بمسيّرتين، دون وقوع إصابات. كما قالت قطر إنها تصدت بنجاح لصاروخين بالستيين استهدفا عدة مناطق في الدولة، وأعلنت الكويت أنها تعاملت مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي رصدت في أجواء البلاد.بدوره، قال العميد إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين إن مضيق هرمز أُغلِق، مشددا على أن قوات الحرس الثوري ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.ومن الجانب الأمريكي، توعد الرئيس دونالد ترمب إيران بضربها بقوة، معتبرا أن "الموجة الكبيرة" لم تحدث بعدُ وستأتي قريبا، وقال إنه لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران.في الأثناء، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان بلدات جديدة في لبنان، ونفذ غارات بالضاحية الجنوبية لبيروت.الجزيرة