طائرات مسيرة تهاجم خزانات وقود في ميناء الدقم التجاري شرقي عُمان

وكالات -

هاجمت عدة طائرات مسيرة خزانات وقود في ميناء الدقم التجاري شرقي عُمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.وأفاد مصدر في الأجهزة الأمنية للوكالة بأن إحدى الطائرات المسيرة أصابت خزاناً للوقود، وتم احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم، ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران استهدفت أكبر المدن الإيرانية بما فيها العاصمة طهران، وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران.من جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما استهدفت الضربات أهدافاً أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.