وزير الخارجية الإيراني: «لن نستسلم لأننا إيرانيون» ردا على تساؤلات ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699b5c93da8f21.90713440_mfknhjolqgepi.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 20:44 قراءة: 1 د, 20 ث
      
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تدوينة نشرها الأحد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، سبب ما وصفه بعدم “رضوخ” بلاده للضغوط الأمريكية، وذلك ردا على تساؤلات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استسلام طهران رغم الحشد العسكري في المنطقة.

وقال عراقجي في تدوينته: «هل أنتم فضوليون لمعرفة لماذا لا نستسلم؟.. لأننا إيرانيون»، مضيفا في عبارة مقتضبة: «لن نستسلم لأننا إيرانيون».


وجاء هذا الموقف عقب تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أشار فيها إلى أن ترامب أعرب عن استغرابه من عدم “رضوخ” إيران حتى الآن أو كبح برنامجها النووي، رغم ما وصفه بالحشد العسكري الأمريكي الكبير في الشرق الأوسط.


وفي مقابلة مع برنامج “ماي فيو ويذ لارا ترامب” على قناة “فوكس نيوز”، قال ويتكوف إن ترامب “يتساءل عن سبب أنهم لم يرضخوا”، مضيفا: “لماذا في ظل هذه الضغوط ومع وجود كل هذه القوة البحرية الهائلة هناك، لم يأتوا إلينا قائلين إنهم لا يريدون سلاحا نوويا؟”، معتبرا أن “دفعهم إلى تلك المرحلة أمر صعب نوعا ما”.

وكان ترامب قد أمر بحشد قوات إضافية في الشرق الأوسط، مع الاستعداد لاحتمال تنفيذ هجوم جوي قد يستمر لأسابيع، في حين هددت طهران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تعرضها لأي هجوم.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، ووقف دعم فصائل مسلحة في المنطقة، وقبول قيود على برنامجها الصاروخي. في المقابل تؤكد طهران أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي، وتبدي استعدادها لقبول بعض القيود مقابل رفع العقوبات، مع رفض ربط الملف النووي بملفات إقليمية أخرى.
