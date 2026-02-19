سي إن إن: ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن شن ضربة ضد إيران

وكالات -

ذكرت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن شن جوم على إيران، مشيرةً إلى أن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ ذلك في نهاية الأسبوع المقبل.ووفقاً للقناة، سعى ترامب للحصول على رأي مستشاريه وحلفاء الولايات المتحدة، وفي 18 فيفري، عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع في البيت الأبيض بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.في وقت سابق ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية شن هجوم على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، في الوقت نفسه، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، ويقوم البيت الأبيض "بتقييم مخاطر التصعيد، إلى جانب العواقب السياسية والعسكرية لعدم" شن الهجوم المحتمل.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 26 جانفي، أن "أسطولاً ضخماً" من البحرية الأمريكية يتجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن أمله في جلوس طهران إلى طاولة المفاوضات، وإبرام اتفاق "عادل ومنصف"، ما يعني ضمناً "التخلي الكامل عن الأسلحة النووية".من الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عقدت في جنيف في 17 فيفري، بوساطة سلطنة عُمان، ووفقاً لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، والاتفاقات التي يمكن إدراجها في مشروع اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي. بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إن المشاورات سارت على ما يرام في عدد من الجوانب، لكن طهران ليست مستعدة بعد للاعتراف بعدد من المواقف المبدئية التي تم تحديدها في البيت الأبيض.