غادر الملعب مع مساعديه وهم يركضون… حكم سعودي يتعرض لموقف صعب في دوري أبطال آسيا 2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6996347a9723d2.50394680_pqgknfojilhem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 22:51 قراءة: 1 د, 33 ث
      
تعرض الحكم السعودي ماجد الشمراني لموقف صعب خلال إدارته لمباراة بيرسيب باندونغ الإندونيسي وضيفه راتشابوري، مساء الأربعاء، ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2.

وكان الفريق الإندونيسي مطالبًا بالفوز بفارق يفوق ثلاثة أهداف لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 0-3 في تايلاند، غير أن مهمته تعقّدت بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 51 إثر تدخل قوي، بقرار من الحكم الشمراني. ورغم فوز بيرسيب بفارق هدف، إلا أن النتيجة لم تكن كافية لبلوغ الدور المقبل.





اقتحام أرضية الميدان بعد صافرة النهاية

عقب إطلاق صافرة النهاية، اندفعت أعداد من جماهير الفريق الإندونيسي نحو أرضية الملعب في محاولة للوصول إلى الطاقم التحكيمي، احتجاجًا على قرارات اعتبرها المشجعون مؤثرة في نتيجة المواجهة.

وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة اقتحام الجماهير للميدان، ومحاولات الاقتراب من الحكم وطاقمه.

وفي مشهد لافت، اضطر الشمراني ومساعدوه إلى مغادرة أرضية الملعب بسرعة، متجهين نحو الممر المؤدي إلى غرف الملابس، في ظل حالة من التوتر داخل الملعب.



تحقيق مرتقب من الاتحاد الآسيوي

ومن المنتظر أن يفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحقيقًا في الحادثة، وسط توقعات بفرض عقوبات تأديبية قد تشمل غرامات مالية أو إجراءات تنظيمية بحق النادي المضيف، وفق اللوائح المعمول بها في المسابقات القارية.
