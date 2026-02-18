غادر الملعب مع مساعديه وهم يركضون… حكم سعودي يتعرض لموقف صعب في دوري أبطال آسيا 2

بطاقة حمراء تثير الجماهير على الحكم الدولي ماجد الشمراني في مباراة بيرسيب باندونج الإندونيسي وراتشابوري التايلاني ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

pic.twitter.com/Vdp2Ks3hLt — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) February 18, 2026

اقتحام أرضية الميدان بعد صافرة النهاية



عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل:



شاهد خروج الحكم ماجد الشمراني وطاقمه بشكل سريع قبل أن يقتحم الجمهور الاندونسي الملعب من اجل الاعتداء على الحكم ماجد الشمراني وطاقمه السعودي !!!!!!!!!!🤯😱@football_li5

pic.twitter.com/hgH2K7V7tU https://t.co/pCPKpr1cwv — سهم (@1SMi_) February 18, 2026

تحقيق مرتقب من الاتحاد الآسيوي



#عاجل_الان

يا ساتر نزول جمهور الأندنوسي للأرضية الملعب أعتراضاَ على قرارات الحكم الدولي "ماجد الشمراني" ومحاولات الأعتداء عليه. pic.twitter.com/uwI3DedzKg — كبيـر العاصمـة• (@Am_e94) February 18, 2026

تعرض الحكم السعوديلموقف صعب خلال إدارته لمباراةالإندونيسي وضيفه، مساء الأربعاء، ضمن إياب دور الـ16 من مسابقةوكان الفريق الإندونيسي مطالبًا بالفوز بفارق يفوق ثلاثة أهداف لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 0-3 في تايلاند، غير أن مهمته تعقّدت بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 51 إثر تدخل قوي، بقرار من الحكم الشمراني. ورغم فوز بيرسيب بفارق هدف، إلا أن النتيجة لم تكن كافية لبلوغ الدور المقبل.عقب إطلاق صافرة النهاية، اندفعت أعداد من جماهير الفريق الإندونيسي نحو أرضية الملعب في محاولة للوصول إلى الطاقم التحكيمي، احتجاجًا على قرارات اعتبرها المشجعون مؤثرة في نتيجة المواجهة.وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة اقتحام الجماهير للميدان، ومحاولات الاقتراب من الحكم وطاقمه.وفي مشهد لافت، اضطر الشمراني ومساعدوه إلى مغادرة أرضية الملعب بسرعة، متجهين نحو الممر المؤدي إلى غرف الملابس، في ظل حالة من التوتر داخل الملعب.ومن المنتظر أن يفتحتحقيقًا في الحادثة، وسط توقعات بفرض عقوبات تأديبية قد تشمل غرامات مالية أو إجراءات تنظيمية بحق النادي المضيف، وفق اللوائح المعمول بها في المسابقات القارية.