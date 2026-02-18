مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

وطرح حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الجلسة العامة للمجلس، يوم الثلاثاء، مشروع القانون حول "حماية كرامة النساء والأمن العام" الذي كان ينص على حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.ولم يحظ مشروع القانون بالتأييد إلا من جانب الحزب الشعبي واتحاد الشعب النافاري المحافظين، بينما امتنع التحالف الكناري عن التصويت وصوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم وحلفاؤه ضد مشروع القانون.وخلال المناقشات اتهم النواب اليساريون من حزب العمال الاشتراكي والحلفاء حزب "فوكس" بـ"نشر الكراهية"، معتبرين أن مشروع القانون "لن يساعد النساء".بدوره، أصر اليمينيون على ضرورة "الحفاظ على هوية المجتمع الإسباني"، مشيرين أيضا إلى أن إسبانيا "لا يمكن أن تسمح بتدفق المزيد من المهاجرين" الذين "لا يحترمون القواعد الثقافية والاجتماعية"، حسب قولهم.يذكر أن عددا من الدول الأوروبية حظرت ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل، مثل النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا والنسما والدنمارك وسويسرا وبلغاريا.وتوجد كذلك قيود أو حظر جزئي على ارتداء النقاب والبرقع في بعض الدول الأخرى، بما فيها النرويج وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.