هولندا.. مسيرة في ''لاهاي'' رفضا لقانون حظر النقاب

Samedi 10 Août 2019



الأناضول

- لاهاي/ عبد الله آشيران - تظاهر مواطنون هولنديون، الجمعة، احتجاجا على قانون حظر النقاب الذي دخل حيز التنفيذ بالبلاد قبل أيام.ووفق مراسل الأناضول، انتظمت المسيرة الاحتجاجية في مدينة لاهاي، غربي هولندا، رفضا لقانون حظر النقاب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب الجاري.ودعت للمسيرة مؤسسات مدنية مختلفة تعنى بالدفاع عن المنقبات، بمشاركة عدد كبير من الهولنديين.وانطلقت المسيرة من ميدان "كوكامب" بالمدينة، ورفع المشاركون لافتات مناهضة للقانون المذكور، وأخرى تطالب بالحرية للمنقبات، وتندد بالضغوط المفروضة عليهم.وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، انتقد مدير مركز حقوق الإنسان والثقافات في هولندا، توم زوارت، قانون حظر النقاب، معتبرا أنه يتعارض مع حقوق الإنسان.وقال: "ينبغي على الأفراد والمؤسسات الإسلامية وغير المسلمة أن تسعى جاهدة لضمان إعادة تقييم القانون في غضون عام واحد. وبدعم من المجتمع الدولي، يمكن إلغاء هذا القانون والتخلص من تأثيراته".من جانبه، رأى أخصائي الأنثروبولوجيا في جامعة العاصمة الهولندية أمستردام، مارتين وكونينغ، في كلمة خلال المسيرة، أن "قانون حظر النقاب يفتح الطريق نحو حظر ارتداء الحجاب".وحذر من أن "هذا الحظر يمكن أن يفتح الطريق نحو مزيد من القيود على النساء المسلمات. لكن المنقبات لسن وحدهن لأن غير المسلمين والمؤسسات غير المسلمة أيضًا تقف إلى جانبهن وتعارض هذا القانون".واعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب الجاري، دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في هولندا، وأعلنت وزارة الداخلية الهولندية، في بيان، حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرات الحكومية العامة.وفي وقت سابق، أعلن جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب "نداء" الإسلامي، إن الحزب سيتكفل بدفع الغرامة المالية، وقدرها 150 يورو، في إطار قانون حظر النقاب المثير للجدل.