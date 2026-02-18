مسؤولون: إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات وتترقب الضوء الأخضر من ترامب لتوجيه ضربة كبيرة لإيران

ونقلت القناة 12 العبرية وصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك إشارات من البيت الأبيض تفيد بأن فرص التوصل إلى اتفاق تتضاءل، في ظل رفض طهران الاستجابة لشروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن ترامب "مقتنع بضرورة توجيه ضربة عسكرية"، إلا أنه يسعى أولا إلى استنفاد المسار التفاوضي لإثبات أنه منح فرصة حقيقية للحل الدبلوماسي، بما يضفي شرعية على أي تحرك عسكري لاحق.وأفادت التقارير أن مناقشات أمنية محدودة جرت في إسرائيل خلصت إلى ضرورة التعامل مع الوضع كما لو أن المفاوضات قد انهارت بالفعل، والاستعداد لسيناريو هجوم محتمل فور حصول واشنطن على "الضوء الأخضر".كما تشير التقديرات إلى أن الوقت المتاح للدبلوماسية يتقلص أيضا لأسباب عملياتية، ما يستوجب رفع الجهوزية تحسبا لهجوم إيراني مفاجئ، أو لعمل عسكري أميركي إسرائيلي مشترك.وتكمن الفجوة الأساسية، وفق الإعلام الإسرائيلي، في طبيعة البرنامج النووي الإيراني. فقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي"، مشددا على أنه مخصص لأغراض سلمية ومدنية، فيما تصر واشنطن على فرض قيود مشددة.كذلك، ترفض طهران إدراج ملف الصواريخ الباليستية ودعم حلفائها الإقليميين ضمن جدول المفاوضات، وهو ما تعتبره إسرائيل "خطا أحمر" يضعف فرص التوصل إلى اتفاق شامل.في السياق ذاته، تحدثت التقارير عن استمرار تدفق القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر عشرات الطائرات المقاتلة ومنظومات دفاع جوي متقدمة. كما غادرت حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford متجهة إلى المنطقة برفقة مدمرات حربية، في مؤشر على رفع مستوى الاستعداد.وترى إسرائيل، وفق المصادر ذاتها، أن استكمال الانتشار العسكري الأميركي سيتم خلال نحو أسبوع، على أن تحدد لاحقا الخطط العملياتية والتوقيت المحتمل لأي تحرك، مع اعتماد واشنطن سياسة الغموض للحفاظ على عنصر المفاجأة.ورغم تصريحات إيرانية تحدثت عن "تقدم" في المحادثات، نقلت التقارير الإسرائيلية تقديرات أميركية غير متفائلة، مشيرة إلى أن طهران مطالبة بتقديم مقترحات خلال أسبوعين، إلا أن التجربة السابقة، وفق الرواية الإسرائيلية، تظهر أن مثل هذه المهل قد تسبق تصعيدا عسكريا.وتعكس هذه المعطيات، بحسب الإعلام الإسرائيلي، قناعة متنامية في تل أبيب بأن المنطقة قد تتجه نحو مواجهة واسعة، في حال فشل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران خلال الأسابيع القليلة المقبلة.