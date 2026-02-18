وزير التجهيز يتابع تقدم انجاز المنصة الاعلامية الخاصة ببرنامج الكراء المملك

انعقد يوم الثلاثاء اجتماع لجنة قيادة برنامج الكراء المملك، أشرف عليه وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وخصص للنظر في الجوانب التقنية اللازمة لوضع منصة اعلامية تمكن الأجراء من التسجيل في مساكن اجتماعية تندرج في إطار آلية الكراء المملك والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين العمومين.وقد تم خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ لوزارة التجهيز، مناقشة الجانب الاجرائي الذي سيتم اعتماده بالمنصة، حيث أكد الوزير على ضرورة أن تكون الاجراءات مبسطة وواضحة لنجاح البرنامج ورقمنة العملية لضمان الشفافية والعدالة، وحث فريق العمل على الالتزام بان تكون المنصة جاهزة في أواخر 2026، بالتوازي مع تقدم أشغال المشاريع السكنية.وأضاف أن آلية الكراء المملك تضاف إلى جملة الآليات المعتمدة حاليا على غرار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتي من شأنها أن تساهم في تدارك بعض النقائص ومعاضدة ما يُبذل حاليا من مجهود في قطاع السكن.ويندرج هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة الداعمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق عبر آلية ميسرة ومدعومة تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم على التسديد.وللإشارة تعتزم الوزارة خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، إنجاز حوالي 5000 مسكن ضمن آلية الكراء المملّك بكلفة تقدر بحوالي 750 مليون دينار.