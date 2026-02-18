Babnet   Latest update 11:17 Tunis

وزير التجهيز يتابع تقدم انجاز المنصة الاعلامية الخاصة ببرنامج الكراء المملك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69958dc86f6f88.36754060_lpokeimhfgnjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 10:59 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انعقد يوم الثلاثاء اجتماع لجنة قيادة برنامج الكراء المملك، أشرف عليه وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وخصص للنظر في الجوانب التقنية اللازمة لوضع منصة اعلامية تمكن الأجراء من التسجيل في مساكن اجتماعية تندرج في إطار آلية الكراء المملك والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين العمومين.

وقد تم خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ لوزارة التجهيز، مناقشة الجانب الاجرائي الذي سيتم اعتماده بالمنصة، حيث أكد الوزير على ضرورة أن تكون الاجراءات مبسطة وواضحة لنجاح البرنامج ورقمنة العملية لضمان الشفافية والعدالة، وحث فريق العمل على الالتزام بان تكون المنصة جاهزة في أواخر 2026، بالتوازي مع تقدم أشغال المشاريع السكنية.


وأضاف أن آلية الكراء المملك تضاف إلى جملة الآليات المعتمدة حاليا على غرار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتي من شأنها أن تساهم في تدارك بعض النقائص ومعاضدة ما يُبذل حاليا من مجهود في قطاع السكن.


ويندرج هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة الداعمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق عبر آلية ميسرة ومدعومة تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم على التسديد.

وللإشارة تعتزم الوزارة خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، إنجاز حوالي 5000 مسكن ضمن آلية الكراء المملّك بكلفة تقدر بحوالي 750 مليون دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323864

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
20°-11
16°-11
16°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>