ترامب: لست مشاركا في أي وساطات بين السعودية والإمارات واستطيع حل المشكلة بسهولة بالغة

وقال الرئيس الأمريكي حول دور قد يلعبه في تحسين العلاقات بين الإمارات والسعودية: "لا، لست مشاركا في ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي: "أستطيع ذلك. حسنا، يمكنني حل هذا الأمر بسهولة بالغة. لديهم اختلافات، ويمكننا حلها بسهولة بالغة".وتدهورت العلاقات بين البلدين وسط تصاعد التوترات في اليمن مطلع ديسمبر الماضي، بعد سيطرة انفصاليين من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين. وردا على ذلك، ألغت الحكومة اليمنية اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وطلبت مساعدة عسكرية من التحالف الذي تقوده السعودية.وشن سلاح الجو السعودي سلسلة غارات على مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي. وفي جانفي الماضي، أعلن بعض قادة المجلس، الذين وصلوا إلى الرياض لإجراء محادثات، حل المجلس. ورفض أنصار زعيم المجلس، عيدروس الزبيدي، الذي توجه إلى الإمارات بحسب التحالف السعودي، قرار حل المجلس. وفي 11 جانفي، أعلنت السلطات اليمنية استعادة القوات الحكومية السيطرة على المحافظتين الجنوبية والشرقية، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن.