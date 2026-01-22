ترامب يطلق "مجلس السلام" ويعد بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط

President Trump Participates in the Board of Peace Charter Announcement https://t.co/CJz0CmePJq — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026

خلال مراسم أُقيمت في، وقّع الرئيس الأمريكي، يوم الخميس، ميثاق، مؤكدًا عزمه على إنهاء المزيد من الحروب والصراعات حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط.واستهل ترامب كلمته بوصف المناسبة بـ، قائلًا:وأضاف أنه تم، مع الإعلان عنفي إشارة إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة بين إسرائيل ووأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العالم أصبحويترأس ترامب مجلس السلام الذي حضره عشرات القادة من، من بينها الأرجنتين، البحرين، أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، المجر، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، باكستان، باراغواي، قطر، السعودية، تركيا، المغرب، الإمارات، أوزبكستان ومنغوليا.وقال ترامب:، مؤكدًا أن المجلس سيعملوأضاف:وكان قد تم تصور مجلس السلام لأول مرة في شهر سبتمبر برئاسة ترامب، ضمنلتحقيق السلام في غزة، قدّمها المبعوث الخاصوصهر ترامب، بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ عامين بين إسرائيل وحماس.وأكد ترامب في هذا السياق:وأشار إلى أنقرارًا يبارك دور مجلس السلام في الإشراف علىوقوةومع إرسال الدعوات للدول هذا الشهر، طرح ترامب فكرةليحل محل الأمم المتحدة في حل النزاعات العالمية، قائلًا:وفي هذا الإطار، أعلن أن الرئيس الروسيقبل الدعوة للانضمام إلى المجلس، معتبرًا ذلك، وأضاف:من جهته، أوضح بوتين أن وزارة الخارجية الروسية تدرس الوثائق المتعلقة بالمجلس، وتتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين قبل الرد النهائي، معلنًا استعداد الاتحاد الروسيلدعم