ترامب: لو لم أكن موجودا لكان حلف "الناتو" في مزبلة التاريخ

وكتب ترامب على شبكة "تروث سوشيال": "لم يقم أي شخص ولا أي رئيس بأكثر مما قام به الرئيس دونالد ترامب من أجل الناتو. لو لم أظهر، لما كان الناتو موجودا الآن!!! لكان قد انتهى إلى مزبلة التاريخ"، وأضاف أن هذا الأمر "محزن ولكنه حقيقي".جاءت تصريحات ترامب في وقت يُنظر فيه إلى موقفه من الحلف وعلاقاته مع الحلفاء بشيء من التوتر. وفي هذا السياق، وصف رئيس الناتو السابق ورئيس الوزراء الدنماركي الأسبق، أندرس فوغ راسموسن، تصريحات ترامب السابقة الداعية لانضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنها "أكبر اختبار للناتو منذ تأسيسه".وقال راسموسن في مقابلة مع "رويترز" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: "مستقبل حلف شمال الأطلسي على المحك".يذكر أن غرينلاند هي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك. ومع ذلك، أعاد ترامب التأكيد مرارا على فكرة أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة، وهو موقف واجه رفضا قويا.وقد حذرت سلطات كل من الدنمارك وغرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها واحترامها لسلامتها الإقليمية وسيادة الدنمارك عليها.