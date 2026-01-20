ترامب ينشر رسالة من ماكرون يقترح فيها عقد اجتماع مجموعة السبع في باريس ويدعو روسيا للمشاركة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقترح فيها عقد اجتماع مجموعة السبع يوم الخميس في باريس ويدعو روسيا للمشاركة على هامش الاجتماع.ترامب ينشر رسالة من ماكرون يقترح فيها عقد اجتماع مجموعة السبع في باريس ويدعو روسيا للمشاركةوجاء في نص الرسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "يمكنني تنظيم اجتماع لمجموعة السبع في باريس، بعد منتدى دافوس، يوم الخميس (بعد غد). يمكنني دعوة الأوكرانيين والدنماركيين والسوريين والروس".كما وجّه ماكرون في الرسالة دعوة إلى ترامب لتناول العشاء معه في العاصمة الفرنسية باريس.