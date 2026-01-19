Babnet   Latest update 07:01 Tunis

انخفاض عدد سكان الصين بـ3.39 مليون نسمة إلى 1.404 مليار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d0a17897dcbc6.13090006_fpjgqnkoiehml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 06:55 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أعلنت دائرة الإحصاء الصينية تسجيل تراجع في عدد سكان الصين بواقع 3.39 مليون نسمة مع نهاية سنة 2025، ليبلغ إجمالي عدد السكان 1.404 مليار نسمة.

وأوضحت البيانات الرسمية أنّ عدد السكان، باستثناء سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان، إضافة إلى الأجانب المقيمين، تقلّص مقارنة بسنة 2024. وبلغ معدل الولادات خلال السنة الماضية 5.63 مواليد لكل ألف نسمة، في حين بلغ معدل الوفيات 8.04 لكل ألف نسمة.


وبيّنت الإحصاءات أنّ عدد الذكور في الصين قُدّر بحوالي 716.85 مليون نسمة، مقابل 688.04 مليون نسمة من الإناث، ما يعكس استمرار اختلال التوازن بين الجنسين.


وعلى مستوى التركيبة العمرية، بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 سنة نحو 851.36 مليون نسمة، أي ما يعادل 60.6 بالمائة من إجمالي السكان. في المقابل، ارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق إلى 323.38 مليون نسمة، أي 23 بالمائة من مجموع السكان، من بينهم 223.65 مليون نسمة تفوق أعمارهم 65 سنة، بنسبة 15.9 بالمائة.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد ارتفع عدد سكان المدن إلى 953.8 مليون نسمة خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بسنة 2024، في حين تراجع عدد سكان الأرياف بـ 13.69 مليون نسمة. وبلغت نسبة التمدّن 67.89 بالمائة من إجمالي السكان.

وتواجه الصين تحديات ديموغرافية متزايدة، أبرزها شيخوخة السكان واستمرار اختلال التوازن بين الجنسين، وهي تحديات تعود في جانب منها إلى سياسة الطفل الواحد التي طُبّقت منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. كما تشير المعطيات الرسمية إلى تراجع ملحوظ في عدد الزيجات، إذ سُجّل سنة 2022 أدنى مستوى منذ 37 عاما، بحوالي 6.8 مليون زيجة فقط.
