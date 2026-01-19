انخفاض عدد سكان الصين بـ3.39 مليون نسمة إلى 1.404 مليار

أعلنت دائرة الإحصاء الصينية تسجيل تراجع في عدد سكان الصين بواقع 3.39 مليون نسمة مع نهاية سنة 2025، ليبلغ إجمالي عدد السكان 1.404 مليار نسمة.



وأوضحت البيانات الرسمية أنّ عدد السكان، باستثناء سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان، إضافة إلى الأجانب المقيمين، تقلّص مقارنة بسنة 2024. وبلغ معدل الولادات خلال السنة الماضية 5.63 مواليد لكل ألف نسمة، في حين بلغ معدل الوفيات 8.04 لكل ألف نسمة.



وبيّنت الإحصاءات أنّ عدد الذكور في الصين قُدّر بحوالي، مقابل، ما يعكس استمرار اختلال التوازن بين الجنسين.وعلى مستوى التركيبة العمرية، بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بيننحو، أي ما يعادلمن إجمالي السكان. في المقابل، ارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهمإلى، أيمن مجموع السكان، من بينهمتفوق أعمارهم، بنسبةأما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد ارتفع عدد سكان المدن إلىخلال سنة 2025، بزيادة قدرهامقارنة بسنة 2024، في حين تراجع عدد سكان الأرياف بـ. وبلغت نسبة التمدّنمن إجمالي السكان.وتواجه الصين تحديات ديموغرافية متزايدة، أبرزهاواستمرار، وهي تحديات تعود في جانب منها إلىالتي طُبّقت منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. كما تشير المعطيات الرسمية إلى تراجع ملحوظ في عدد الزيجات، إذ سُجّل سنة 2022 أدنى مستوى منذ 37 عاما، بحواليفقط.