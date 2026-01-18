Babnet   Latest update 23:05 Tunis

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة على خلفية أزمة غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d56e319fa44.69768936_jhminkoqgpfel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 22:55 قراءة: 1 د, 15 ث
      
كشفت صحيفة فايننشال تايمز أنّ دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 93 مليار يورو، ردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتبطة بملف غرينلاند.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أنّ العواصم الأوروبية تبحث خيارات ردّ قوية تشمل فرض رسوم جمركية واسعة على السلع الأمريكية، إلى جانب تقييد نفاذ الشركات الأمريكية إلى السوق الأوروبية، عبر تفعيل أداة مكافحة الإكراه التجاري (Anti-Coercion Instrument – ACI).


وتمّت مناقشة هذه الإجراءات خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، عُقد يوم الأحد، وذلك عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة بداية من شهر فيفري على واردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مع التلويح برفعها إلى 25 بالمائة بداية من شهر جوان، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.


ووفق المصادر ذاتها، فإن قائمة الرسوم الانتقامية كانت قد أُعدّت منذ سنة 2025، غير أنّ تفعيلها تمّ تأجيله إلى غاية 6 فيفري المقبل، في محاولة لتفادي اندلاع مواجهة تجارية مباشرة مع واشنطن.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توظيف هذه الإجراءات كورقة ضغط خلال اللقاءات المرتقبة بين القادة الأوروبيين وترامب، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

ووصفت فايننشال تايمز الوضع الراهن بأنّه «أخطر أزمة في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود»، محذّرة من أنّ الخلاف حول غرينلاند قد يقوّض أسس التحالف الغربي التقليدي.

وتُعدّ غرينلاند إقليما يتمتع بحكم ذاتي ويتبع مملكة الدنمارك، وكانت سلطات الدنمارك وغرينلاند قد جدّدت، في مناسبات سابقة، تحذيرها من أي محاولة للمساس بالسيادة الإقليمية للجزيرة، رغم تأكيدات ترامب المتكررة بأن غرينلاند «يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة».
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322125

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-13
14°-12
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026