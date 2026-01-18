الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة على خلفية أزمة غرينلاند

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أنّ دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 93 مليار يورو، ردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتبطة بملف غرينلاند.



وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أنّ العواصم الأوروبية تبحث خيارات ردّ قوية تشمل فرض رسوم جمركية واسعة على السلع الأمريكية، إلى جانب تقييد نفاذ الشركات الأمريكية إلى السوق الأوروبية، عبر تفعيل أداة مكافحة الإكراه التجاري (Anti-Coercion Instrument – ACI).



وتمّت مناقشة هذه الإجراءات خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، عُقد يوم الأحد، وذلك عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبةبداية من شهر فيفري على واردات من، مع التلويح برفعها إلىبداية من شهر جوان، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.ووفق المصادر ذاتها، فإن قائمة الرسوم الانتقامية كانت قد أُعدّت منذ سنة 2025، غير أنّ تفعيلها تمّ تأجيله إلى غاية، في محاولة لتفادي اندلاع مواجهة تجارية مباشرة مع واشنطن.ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توظيف هذه الإجراءات كورقة ضغط خلال اللقاءات المرتقبة بين القادة الأوروبيين وترامب، على هامشووصفتالوضع الراهن بأنّه، محذّرة من أنّ الخلاف حول غرينلاند قد يقوّض أسس التحالف الغربي التقليدي.وتُعدّإقليما يتمتع بحكم ذاتي ويتبع مملكة الدنمارك، وكانت سلطات الدنمارك وغرينلاند قد جدّدت، في مناسبات سابقة، تحذيرها من أي محاولة للمساس بالسيادة الإقليمية للجزيرة، رغم تأكيدات ترامب المتكررة بأن غرينلاند «يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة».