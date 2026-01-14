Babnet   Latest update 13:19 Tunis

ترامب: على حلف "الناتو" مساعدة الولايات المتحدة في الحصول على غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69678a2d00c3a3.83023113_knpfhgqiljoem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 13:19
      
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب على حلف "الناتو" مساعدة الولايات المتحدة في الحصول على غرينلاند.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي"، مؤكدا أنها تشكل عنصرا حيويا في مشروع القبة الذهبية الذي تعمل واشنطن على بنائه.


وأضاف أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتولى قيادة الجهود من أجل ضمان حصول الولايات المتحدة على غرينلاند، محذرا من أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن روسيا أو الصين قد تسعيان للسيطرة عليها، وهو أمر قال إنه لن يسمح بحدوثه.


وأوضح ترامب أنه من الناحية العسكرية، ومن دون القوة الهائلة للولايات المتحدة، والتي قال إنه أسهم في بناء جزء كبير منها خلال ولايته الأولى ويعمل حاليا على الارتقاء بها إلى مستوى أعلى، فان حلف شمال الأطلسي لن يكون قوة فعالة أو رادعة، بل لن يقترب حتى من تحقيق هذا الدور.

وأشار إلى أن دول الحلف تدرك هذه الحقيقة، مؤكدا أنه يدركها أيضا.

وأضاف أن الناتو يصبح أكثر قوة وفاعلية بشكل كبير عندما تكون غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة، معتبرا أن أي خيار أقل من ذلك غير مقبول. وختم بالقول شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر.
