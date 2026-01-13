سي بي إس: عدد الضحايا أثناء الاحتجاجات في إيران قد يتجاوز 12 ألفا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69669f676420c8.26775256_fnlphioqjmkeg.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن هناك تقييمات غير مؤكدة ترجح تجاوز عدد الضحايا أثناء الاحتجاجات في إيران الـ 12 ألف شخص.



وقال مصدر من داخل إيران لـ "سي بي إس"، يوم الثلاثاء، إن النشطاء الذين يعملون على إحصاء عدد الضحايا بناء على تقارير من الأطباء من كافة أنحاء البلاد، يعتقدون أن عدد القتلى وصل إلى 12 ألفا على الأقل، وقد يكون نحو 20 ألف شخص.







وذكر مصدر آخر من واشنطن، قالت "سي بي إس" إنه على اتصال بمصادر داخل إيران، أن عدد الضحايا قد يكون ما بين 10 آلاف و12 ألف شخص.





وأشارت "سي بي إس" إلى أنها لم تتمكن من التأكد من عدد الضحايا من مصدر مستقل.



وفي وقت سابق أفادت شبكة "إيران إنترناشنال" المعارضة للسلطات الإيرانية بأن عدد القتلى في إيران بلغ 12 ألف شخص.



بدورها، تحدثت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تعتقد بأن عدد الضحايا قد يكون 2000 شخص أو أكثر، وأعربت عن مخاوفها من أن العدد قد يكون "أكبر بكثير".



ولم تقدم السلطات الإيرانية أي حصيلة رسمية للضحايا، فيما قال مسؤول إيراني لـ "رويترز"، يوم الثلاثاء، إن نحو 2000 شخص قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في أواخر ديسمبر الماضي، وحمل "إرهابيين مدعومين من الخارج" مسؤولية العنف. وذكر مصدر آخر من واشنطن، قالت "سي بي إس" إنه على اتصال بمصادر داخل إيران، أن عدد الضحايا قد يكون ما بين 10 آلاف و12 ألف شخص.وأشارت "سي بي إس" إلى أنها لم تتمكن من التأكد من عدد الضحايا من مصدر مستقل.وفي وقت سابق أفادت شبكة "إيران إنترناشنال" المعارضة للسلطات الإيرانية بأن عدد القتلى في إيران بلغ 12 ألف شخص.بدورها، تحدثت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تعتقد بأن عدد الضحايا قد يكون 2000 شخص أو أكثر، وأعربت عن مخاوفها من أن العدد قد يكون "أكبر بكثير".ولم تقدم السلطات الإيرانية أي حصيلة رسمية للضحايا، فيما قال مسؤول إيراني لـ "رويترز"، يوم الثلاثاء، إن نحو 2000 شخص قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في أواخر ديسمبر الماضي، وحمل "إرهابيين مدعومين من الخارج" مسؤولية العنف.