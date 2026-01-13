Babnet   Latest update 08:16 Tunis

الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع إيران: سنحمي مصالحنا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d0a17897dcbc6.13090006_fpjgqnkoiehml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 06:33
      
أعلنت الصين معارضتها فرض رسوم جمركية أحادية أمريكية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، وتوعدت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن "موقف الصين ‌الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح ‌فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل".


وأضاف "تعارض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز للحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها ‌المشروعة"، وفق ما أفادت "رويترز".


وكان الرئيس الأمريكي دونالدد ترامب أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة.

ويأتي تصعيد ترامب في إطار تشديد الضغوط على طهران، في وقت تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، فيما يرجح أن يثير القرار ردود فعل دولية واسعة نظرا لتأثيره المحتمل على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، يميل ترامب إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، لكنه قد يعيد النظر في موقفه تبعا للتطورات الميدانية داخل البلاد والنقاشات الجارية مع مستشاريه.

وأضافوا أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ ضربة أولى يعقبها فتح باب مفاوضات جادة مع طهران حول الملف النووي، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال"، الاثنين.
