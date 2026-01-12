<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e357083999126.89711747_pfignekhmjqlo.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت تقارير إخبارية فلسطينية اليوم الاثنين، بأنه جرى نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس 90 عاما يجري، اليوم الإثنين، فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.







ولم تنشر حتى هذه اللحظة تفاصيل دقيقة إضافية عن طبيعة حالة أبو مازن الصحية، لكن الوكالات الفلسطينية أكدت أن الفحوصات روتينية.





من جهته، زعم موقع "واينت" العبري زعم أن "رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن نقل إلى المستشفى في رام الله على وجه السرعة".





