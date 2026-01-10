تقرير أمريكي عن صدمة وقلق زعماء أوروبا والدنمارك بعد تصريحات ترامب الأخيرة عن غرينلاند

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصادر، أن رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن والقادة الأوروبيين شعروا بالصدمة والرعب والإرباك إزاء أحدث تصريحات واشنطن حول غرينلاند.



في وقت سابق، شكك نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن ميلر، في مقابلة مع شبكة CNN، في شرعية سيطرة الدنمارك على غرينلاند. وبعد أن طلبت منه الشبكة استبعاد احتمال القيام بأي عمل عسكري لضم الجزيرة، صرّح ميلر بأن الجزيرة مأهولة بـ 30 ألف نسمة، وبالتالي فإن مثل هذا العمل غير ضروري.



وكتبت صحيفة نيويورك تايمز: "في حين أن فريدريكسن كانت تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد منذ فترة طويلة، إلا أن تعليقات ميلر القاسية حطمت جهودها التي استمرت عاما كاملا لإقناع الرئيس الأمريكي بهدوء بالتخلي عن سعيه للسيطرة على غرينلاند.وأثارت تصريحات ميلر هذه، ذهول فريدريكسن التي بدت عليها علامات الانفعال الشديد، وأشعلت حالة من الذعر شبه التام بين زملائها في أوروبا، وفقا لأكثر من اثني عشر مسؤولا دبلوماسيا وعسكريا وغيرهم في عدة دول".وأضافت بعض المصادر للصحيفة، أنه حتى بالنسبة لقارة اعتاد قادتها على هجمات ترامب المتكررة، فإن الهجمات المتجددة على غرينلاند "تركت المسؤولين الأوروبيين مصدومين ومرعوبين وقلقين".وقال ثلاثة من الدبلوماسيين الأوروبيين وكذلك مسؤول عسكري غربي رفيع المستوى للصحيفة، إنه توجد جهود في أوروبا حاليا لتخفيف حدة التصريحات على أمل أن يتمكن أعضاء الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم الجمهوريون، من إقناع ترامب ومساعديه بالتراجع عن قضية غرينلاند.وكان ترامب قد دعا مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.وفي ديسمبر عام 2025، أعلن ترامب عن تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا إلى غرينلاند. وأكد الأخير لاحقا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة.وكان ترامب أكد يوم الجمعة مجددا سعيه للسيطرة على جزيرة غرينلاند، قائلا إن واشنطن سوف تفعل "شيئا" بشأن غرينلاند، "سواء أعجبهم ذلك أم لا"، وشدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك غرينلاند لضمان الأمن القومي، وأن استئجار الجزيرة لن يكون كافيا ولن "يشبع" مطالبه.