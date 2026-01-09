الحقبة الاستعمارية تعود من جديد… نزاع حول غرينلاند

بقلم: نورالدين بن منصور







يُهدّد الاستعمار الأمريكي الجديد أوروبا وكذلك العالم كلّه



الدنمارك تحذّر من نهاية حلف الناتو



رئيس حكومة غرينلاند: الوضع لا يُقارن بفنزويلا



عين ترامب على غرينلاند



الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية



الدنمارك تردّ بغضب على المطالبات الأمريكية بغرينلاند



غضب عارم بعد منشور أمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي



الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي



يأخذما يُريد:، و. بعد الهجوم على، يُحوّل أنظاره إلى. هل سيتحوّل أقوى حليفٍ لأوروبا إلىفي أعقاب الهجوم الأمريكي على، تتزايد المخاوف من أن يفرض ترامبفيدعا رئيس الوزراءمواطنيه إلى، وهو يتفهّم قلق بعض سكان غرينلاند إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، نظرًا للوضع في فنزويلا. وقال:وقد كرّر ترامب مؤخرًا:. كما صرّح رئيس أركانه، ونفى حقّفي تقرير مصير إقليمها ذي الحكم الذاتي.وعندما سُئل عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدمضدّ حلفائها كما فعلت في فنزويلا، قال ميلر:يريد الرئيس الأمريكيضمّإلى الولايات المتحدة. وقد صرّح على قناتهقائلًا:وفي السياق نفسه، رشّح ترامب، أحد مؤسسي خدمة الدفع الإلكتروني، والذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الدنمارك خلال ولايته الأولى، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الدنمارك، ويتطلّب هذا التعيين موافقةيُعدّ الموقع الاستراتيجي لجزيرةالقطبية، التي يبلغ عدد سكانها، موقعًا هامًا لمنظومةورغم أنّ الولايات المتحدة تمتلك بالفعلفي غرينلاند ويمكنها توسيعها دون ضمّها، فإنّ الشكوك تتزايد حول اهتمام ترامب بالدرجة الأولىللجزيرة، التي تزخرجدّد الرئيس الأمريكيمطالباته الإقليمية، وردّتبغضب مؤكّدة أنّ الجزيرة، مع دعم منوقالت رئيسة الوزراء الدنماركيةإنّ الولايات المتحدةفي ضمّ أيّ جزء من الدولة الدنماركية، داعيةً إلىضدّ حليف تاريخي وثيق، وضدّ دولة وشعب صرّح بوضوح أنّ أراضيه ليست للبيع.ورغم ذلك، صعّد ترامب الموقف، إذ قال على متن طائرة الرئاسة:، مدّعيًا أنّ الجزيرة ذات أهمية استراتيجية كبرى، ومشيرًا إلى أنّها محاصرة بسفن. وأضاف:. وقال للصحفيين ضاحكًا إنّه يريد التحدّث عن غرينلاند خلال، موضحًا أنّه يركّز حاليًا علىعقب الهجوم الأمريكي على فنزويلا، نشرت، زوجة نائب رئيس الأركان، خريطة لغرينلاند بألوان العلم الأمريكي مرفقة بعبارة، ما أثارفي غرينلاند والدنمارك.ووصف رئيس وزراء غرينلاندالصورة بأنّها، مؤكدًا في بيان علىوفي السياق نفسه، ذكّر السفير الدنماركي لدى الولايات المتحدةبأنّ الولايات المتحدة والدنمارك، وأنّ غرينلاند عضو في، مطالبًا بـمملكة الدنمارك.عيّن الرئيس الأمريكيمبعوثًا خاصًا لغرينلاند، ما أدّى فورًا إلى تصاعد التوتّرات. وأعلن وزير الخارجية الدنماركيأنّه سيستدعي السفير الأمريكي، مؤكّدًا أنّ هذه الخطوةوأشار راسموسن إلى أنّ حكومته تُصرّ على أنّه، معربًا عنمن هذا التعيين.ورغم ذلك، لم يتراجع ترامب عن موقفه، إذ قال في فلوريدا:، مشيرًا إلى وجود سفنقبالة سواحل الجزيرة القطبية.